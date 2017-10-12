Банкноты с Севастополем и Владивостоком введены в обращение

Банкноты с Севастополем и Владивостоком — номиналом 200 и 2000 рублей, соответственно — выпущены в оборот. Вводить их будут постепенно, заявила на пресс-конференции в ТАСС, посвящённом событию, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Массово в расчётах они начнут участвовать с декабря 2017 года.