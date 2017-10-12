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12:29 (мск), источник: КрымPress

Банкноты с Севастополем и Владивостоком введены в обращение

Банкноты с Севастополем и Владивостоком — номиналом 200 и 2000 рублей, соответственно — выпущены в оборот. Вводить их будут постепенно, заявила на пресс-конференции в ТАСС, посвящённом событию, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Массово в расчётах они начнут участвовать с декабря 2017 года.

ЦБ: $ 57.6869   -0.23 € 68.4455   -0.06 ММВБ: $ 57.6875   -0.15 € 68.3700   -0.20

Напомним, символы для новых банкнот выбирали сами россияне, участвуя в открытом голосовании через Интернет.

На купюре номиналом 2000 рублей изображены космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке, на банкноте номиналом 200 рублей — Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

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