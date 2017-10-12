Банкноты с Севастополем и Владивостоком введены в обращение
Банкноты с Севастополем и Владивостоком — номиналом 200 и 2000 рублей, соответственно — выпущены в оборот. Вводить их будут постепенно, заявила на
Банкноты с Севастополем и Владивостоком — номиналом 200 и 2000 рублей, соответственно — выпущены в оборот. Вводить их будут постепенно, заявила на
Напомним, символы для новых банкнот выбирали сами россияне, участвуя в открытом голосовании через Интернет.
На купюре номиналом 2000 рублей изображены космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке, на банкноте номиналом 200 рублей — Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.