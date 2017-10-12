Хабаровский край продал 501 корову предпринимателям

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В Фонде имущества Хабаровского края с молотка продали 501 корову чёрно-пёстрой породы. Стадо, которое было в собственности региона, за 15,6 миллионов рублей приобрело акционерное общество «Хорское».

Участником аукциона, помимо победителя, было ещё одно предприятие — ООО «Лесные технологии». Поголовье находилось в селе Сергеевка Хабаровского района в безвозмездном пользовании у ООО «Сергеевское».

«Региональные власти приняли решение, что ООО “Сергеевское” хватит пользоваться исключительными правами на это имущество, от его эксплуатации должны поступать деньги в бюджет Хабаровского края, поэтому было принято решение о продаже поголовья», — рассказал председатель Фонда имущества Хабаровского края Алексей Тюркин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что АО «Хорское» также недавно продали. За 196 миллионов рублей ферму с более чем двумя тысячами коров и 93 объекта недвижимости приобрело ООО «Хабаровский аграрий».