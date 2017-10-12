Хабаровский край продал 501 корову предпринимателям
Новым владельцем фермы стало АО «Хорское».
Новым владельцем фермы стало АО «Хорское».
В Фонде имущества Хабаровского края с молотка продали 501 корову
Участником аукциона, помимо победителя, было ещё одно предприятие — ООО «Лесные технологии». Поголовье находилось в селе Сергеевка Хабаровского района в безвозмездном пользовании у ООО «Сергеевское».
«Региональные власти приняли решение, что ООО “Сергеевское” хватит пользоваться исключительными правами на это имущество, от его эксплуатации должны поступать деньги в бюджет Хабаровского края, поэтому было принято решение о продаже поголовья», — рассказал председатель Фонда имущества Хабаровского края Алексей Тюркин.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что АО «Хорское» также недавно продали. За 196 миллионов рублей ферму с более чем двумя тысячами коров и 93 объекта недвижимости приобрело ООО «Хабаровский аграрий».
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