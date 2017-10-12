В Волгоградской области приняты дополнительные меры по обеспечению прав обманутых дольщиков

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Поправки разработаны по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Свои предложения он озвучил на парламентском часе с участием самих дольщиков.

Принятые изменения в региональный закон позволят скорректировать существующую норму, когда земля без торгов предоставлялась застройщикам, участвующим в решении проблемы обманутых дольщиков, при условии строительства на предоставленном участке не менее 40 тысяч квадратных метров жилья. Теперь данные ограничения сняты. Кроме того, расширен перечень объектов, которые можно возводить на выделенном участке (это могут быть здания и сооружения социально-культурного и культурно-бытового назначения).

Принятие обновлённого закона позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Волгоградской области и решения вопросов завершения строительства проблемных долгостроев.