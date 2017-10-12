В Волгоградской области приняты дополнительные меры по обеспечению прав обманутых дольщиков
На заседании областной Думы были приняты поправки в закон, направленные на решение проблемы обманутых дольщиков.
На заседании областной Думы были приняты поправки в закон, направленные на решение проблемы обманутых дольщиков.
Поправки разработаны по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Свои предложения он озвучил на парламентском часе с участием самих дольщиков.
Принятые изменения в региональный закон позволят скорректировать существующую норму, когда земля без торгов предоставлялась застройщикам, участвующим в решении проблемы обманутых дольщиков, при условии строительства на предоставленном участке не менее 40 тысяч квадратных метров жилья. Теперь данные ограничения сняты. Кроме того, расширен перечень объектов, которые можно возводить на выделенном участке (это могут быть здания и сооружения
Принятие обновлённого закона позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Волгоградской области и решения вопросов завершения строительства проблемных долгостроев.
Системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков в регионе началась с 2014 года. Для завершения долгостроев используются такие схемы, как: привлечение инвесторов, увеличение инвестиционной привлекательности долгостроев, снижение арендной платы за пользование земельным участком, оказание содействия в технологическом присоединении к инженерным сетям. За три года, благодаря работе по решению проблем обманутых дольщиков, завершено строительство 36 проблемных объектов. По четырем домам людям возвращены деньги в порядке конкурсного производства. В результате были восстановлены права 2932 жителей. Обновлённый закон принят большинством голосов в двух чтениях.