Компания International Media Service начинает свою деятельность в Узбекистане

Компания International Media Service (IMS) — независимый региональный медиаселлер, начинает свою деятельность в Узбекистане. Компания специализируется на продажах рекламных возможностей медиа, обладает уникальными технологиями в области оценки рынка, телевизионного консалтинга и ценообразования. Компания имеет солидный опыт в реализации международных проектов. Узбекистан стал четвертой страной, где компания ведет свой бизнес.

В Узбекистане полным ходом идет реформа медийной отрасли. По инициативе участников медиа рынка учрежден Национальный Медиа Совет (НМС), участниками которого стали телевизионные каналы, рекламные агентства, операторы кабельного ТВ. От имени НМС подписан 5-летний договор с международной исследовательской компанией TNS Kantar (входит в WPP) на проведение измерений зрительской аудитории в городах 100 000+.

Все эти шаги позволят индустриализировать телевизионный рынок и обеспечить появление рейтингов ТВ и возможность их делового оборота.

По оценкам компании, размер телевизионного рынка в этом году составит 15−20 млн долларов США и при условии его индустриализации имеет потенциал кратного роста в ближайшие несколько лет.

Компания IMS имеет большой опыт работы как на зрелых рынках, так и на рынках, где проходил аналогичный период перехода к продажам рекламных рейтингов. Опыт IMS будет полезен партнерам в Узбекистане и позволит вырастить как весь ТВ рекламный рынок, так и продажи рекламных ресурсов каждого из участников.

Продукты, предлагаемые IMS на телевизионном рынке Узбекистана:

— Программа удаленного размещения рекламы. Продукт позволяет создавать среду взаимодействия между всеми участниками рекламного процесса: рекламодателями, селлером, рекламными агентствами, телеканалами и измерителем. Возможности программы решают задачи телевизионных каналов по оптимизации рекламной сетки и медийные задачи клиентов;.

— Телевизионный консалтинг для партнеров. Продукт дает возможность оптимального построения телевизионной сетки и оптимизации рекламных блоков;.

— Продажи спонсорства и product placement.

— Прямые/активные продажи.

— Технологии ценообразования.

— Прогнозирование рынка и публичная оценка.