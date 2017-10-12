Омичи стали занимать у банков еще больше денег
Согласно данным Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительских кредитов в стране увеличился с начала года до 136 700 рублей, что на 10,2% превышает показатель декабря 2016 года.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительских кредитов в стране увеличился с начала года до 136 700 рублей, что на 10,2% превышает показатель декабря 2016 года.
Пик стоимости потребительских кредитов был зафиксирован в мае, когда размер среднего займа достигал 146 800 рублей.
Омская область по динамике роста потребкредита среди 83 регионов оказалась на 34 месте. Средний размер кредита здесь достигает 120 088 рублей. В декабре прошлого года он составлял 97 673 рубля и за 9 месяцев вырос на 22,9%.
По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост средней суммы потребительских кредитов говорит о стабилизации ситуации в экономике.
«Банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита», — пояснил Викулин.
Интересно, что быстрее всего размер кредита растет у молодых заемщиков в возрасте моложе 25 лет (на 16,6%) и от 25 до 30 лет (на 17,9%). Однако самый внушительный размер потребкредита