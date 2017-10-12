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12:02 (мск), источник: СуперОмск

Омичи стали занимать у банков еще больше денег

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительских кредитов в стране увеличился с начала года до 136 700 рублей, что на 10,2% превышает показатель декабря 2016 года.

Пик стоимости потребительских кредитов был зафиксирован в мае, когда размер среднего займа достигал 146 800 рублей.

Омская область по динамике роста потребкредита среди 83 регионов оказалась на 34 месте. Средний размер кредита здесь достигает 120 088 рублей. В декабре прошлого года он составлял 97 673 рубля и за 9 месяцев вырос на 22,9%.

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост средней суммы потребительских кредитов говорит о стабилизации ситуации в экономике.

«Банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита», — пояснил Викулин.

Интересно, что быстрее всего размер кредита растет у молодых заемщиков в возрасте моложе 25 лет (на 16,6%) и от 25 до 30 лет (на 17,9%). Однако самый внушительный размер потребкредита по-прежнему остается за россиянами возрасте от 40 до 49 лет.

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