Омичи стали занимать у банков еще больше денег

Пик стоимости потребительских кредитов был зафиксирован в мае, когда размер среднего займа достигал 146 800 рублей.

Омская область по динамике роста потребкредита среди 83 регионов оказалась на 34 месте. Средний размер кредита здесь достигает 120 088 рублей. В декабре прошлого года он составлял 97 673 рубля и за 9 месяцев вырос на 22,9%.

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост средней суммы потребительских кредитов говорит о стабилизации ситуации в экономике.

«Банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита», — пояснил Викулин.