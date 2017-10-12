Депутаты не стали менять величину прожиточного минимума для пенсионеров

Источник: РИАЦ

Он остаётся на уровне нынешнего: 8535 рублей. Этот показатель остаётся одним из самых высоких в Южного федерального округа.

С 1 января 2018 года всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход меньше 8535 рублей, будет производиться доплата, предусмотренная федеральным законом «О государственной социальной помощи».