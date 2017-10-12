Депутаты не стали менять величину прожиточного минимума для пенсионеров
Депутаты областной Думы приняли закон, устанавливающий величину прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2018 год.
Депутаты областной Думы приняли закон, устанавливающий величину прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2018 год.
Он остаётся на уровне нынешнего: 8535 рублей. Этот показатель остаётся одним из самых высоких в Южного федерального округа.
С 1 января 2018 года всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход меньше 8535 рублей, будет производиться доплата, предусмотренная федеральным законом «О государственной социальной помощи».
Для справки. Прожиточный минимум представляет собой определённую сумму средств, которая жизненно необходима человеку для нормального жизнеобеспечения. В эту сумму входит комплект товаров и услуг, которые ежемесячно приобретаются среднестатистическим взрослым человеком — наша потребительская корзина. На основе размера прожиточного минимума рассчитываются ежемесячные выплаты пенсионерам.