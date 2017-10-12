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11:53 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области размер взноса на капремонт многоэтажек повышаться не будет

На заседании облдумы принято решение не повышать размер взноса на капремонт многоквартирных домов. Он остаётся на том же уровне, что и в 2016—2017 годах: 5,9 рубля за квадратный метр общей площади помещения в месяц. Решение принято в окончательном чтении.

Источник: РИАЦ

В рамках реализации краткосрочных планов капитального ремонта за три года намечено отремонтировать 1114 многоквартирных домов на сумму 3,7 миллиарда рублей. По состоянию на 02.10.2017 г. работы завершены на 576 МКД на сумму 1,7 миллиарда рублей. До конца этого года планируется отремонтировать ещё не менее 300 домов, в том числе заменить 104 лифта. Собираемость взносов на капремонт в Волгоградской области превысила 75%.

Таким образом, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018 году будет частично осуществляться с использованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 2017 году. Размер фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, позволяет выполнить все запланированные работы.

Кроме того, увеличение минимального размера взноса может негативно сказаться на уровне собираемости взносов, которая на сегодняшний день составляет 75 процентов — достаточно высокий показатель. Экспертная оценка показала, что доступность взносов для населения сейчас оптимальная.

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