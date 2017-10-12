Размещать рекламные баннеры и плакаты в Иркутске станет проще
Для иркутских предпринимателей упростят процедуру оформления разрешения на размещение наружной рекламы.
Для иркутских предпринимателей упростят процедуру оформления разрешения на размещение наружной рекламы.
Как 12 октября 2017 года сообщила
«Проект исключает субъективность в определении соответствия и несоответствия внешнего вида конструкций. Документ содержит приложения, в которых представлены графические рекомендации по оформлению. Основная задача — создать привлекательный облик Иркутска. Реклама на фасадах зданий и отдельно стоящие рекламные конструкции в течение следующего года будут приведены в надлежащий вид. Основные требования обсуждены с архитекторами, дизайнерами, предпринимателями и общественностью, учтены их замечания и пожелания. Документ прошел процедуру публичных слушаний. Определен перечень требований, который включает цветовое решение, размеры, рекомендации по размещению», — подчеркнула Маргарита Ли.
Кроме этого, Правила благоустройства предусматривают создание паспортов фасадов зданий. В документ будет включена информация о состоянии всех сторон фасада, наличии антенн, кондиционеров, систем видеонаблюдения, а также рекомендации по размещению рекламы. Для выполнения этого требования планируется организация предоставления соответствующей муниципальной услуги. При наличии такого паспорта процедура согласования размещения рекламы станет максимально быстрой и удобной для всех заинтересованных сторон. Предпринимателям будет необходимо обращаться за разрешением только в департамент потребительского рынка администрации города Иркутска.