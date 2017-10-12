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12:22 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области создали рабочую группу по развитию рельсового транспорта

Глава региона Василий Голубев распорядился создать рабочую группу по развитию рельсового транспорта в Ростове-на-Дону и Ростовской агломерации.

Источник: РИА "Новости"

В нее вошли руководители областных органов власти и администрации Ростова, а председателем стал заместитель губернатора Владимир Крупин.

Основными задачами рабочей группы станут изучение, анализ и оценка развития рельсового транспорта в южной столице, а также принятие действенных мер по повышению его эффективности. Помимо этого, новая структура будет рассматривать предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и логистики.

Ранее в ходе заседания Президиума Государственного Совета РФ Василий Голубев предложил Президенту РФ оказывать помощь муниципалитетам в улучшении трамвайного сообщения.

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