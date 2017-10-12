В Ростовской области создали рабочую группу по развитию рельсового транспорта

В нее вошли руководители областных органов власти и администрации Ростова, а председателем стал заместитель губернатора Владимир Крупин.

Основными задачами рабочей группы станут изучение, анализ и оценка развития рельсового транспорта в южной столице, а также принятие действенных мер по повышению его эффективности. Помимо этого, новая структура будет рассматривать предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и логистики.