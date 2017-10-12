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12:20 (мск), источник: Prokazan.ru

Власти Казани пообещали, что отремонтируют ДК железнодорожников в Юдино

Власти Казани пообещали, что отремонтируют дворец культуры железнодорожников в Юдино.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, данный объект станет одной из площадок празднования 100-летия поселка, передает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что в самом здании в последний раз капитальный ремонт проводился в 1996 году.

 — Наша цель — к празднованию 100-летия развить инфраструктуру для удобства жителей микрорайона. Основные задачи — ремонт социальных объектов, проведение в порядок мест общественного пользования, дорог и жилого фонда, — сообщил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

В свою очередь мэр Казани добавил, что ДК не планируют закрывать.

 — Мы провели большую работу, «отвоевали» ДК. Сейчас есть договоренность между Президентом РТ и президентом «РЖД» Олегом Белозеровым, что дворец культуры перейдет в нашу собственность. О закрытии речь вообще не идет, это точно. Мы приехали посмотреть, какие ремонтные работы сможем сделать, — подчеркнул он.

Кстати, в казанском поселке Юдино проживает около 20 тысяч человек, около половины из них — работают на железной дороге.

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