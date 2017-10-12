В Татарстане построят завод по производству мальков осетровых

Источник: РИА Новости

Росрыболовство и Татарстан в четверг подписали соглашение о взаимодействии в области аквакультуры и рыболовства.

«Такое соглашение всеобъемлющее впервые мы подписываем с субъектом Российской Федерации. Предусматривает оно достаточно конкретные вещи… Мы в этом соглашении договорились о том, что за счёт республики в 2018 году будет построен завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 миллионов. При этом он будет потом передан в управление Главрыбводу — это федеральное государственное бюджетное учреждение», — сказал Шестаков.

Уже непосредственно сама деятельность завода, по информации Шестакова, будет вестись за счёт федерального бюджета. Основной задачей будет воспроизводство стерляди в акватории Камы и Волги, что через определенное время должно дать дополнительные возможности как для промышленных рыбаков, так и для рыбаков-любителей.

Также в соглашении, по словам главы Росрыболовства, обозначены объединение усилий агентства и республики по рыбоохране, предоставление помещений для федеральных инспекторов рыбоохраны и наделение их дополнительной техникой за счёт средств республики. «При этом мы берем на себя обязательство, и здесь создается специальное подразделение, которое возглавит заместитель руководителя территориального управления… с расширенными полномочиями, что даст дополнительные возможности как рыбакам, осуществляющим вылов, так и, конечно, дополнительные возможности с точки зрения рыбоохраны и проведения аукционов для участков под аквакультуру», — уточнил он.

Шестаков подчеркнул, что это соглашение очень важно, и его реализация позволит нарастить потенциал рыбохозяйственной отрасли в республике.