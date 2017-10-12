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15:15 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане построят завод по производству мальков осетровых

КАЗАНЬ, 12 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан в 2018 году построит завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 миллионов, который передаст в последующем в федеральное управление, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству​ (Росрыболовство) Илья Шестаков.

Источник: РИА Новости

Росрыболовство и Татарстан в четверг подписали соглашение о взаимодействии в области аквакультуры и рыболовства.

«Такое соглашение всеобъемлющее впервые мы подписываем с субъектом Российской Федерации. Предусматривает оно достаточно конкретные вещи… Мы в этом соглашении договорились о том, что за счёт республики в 2018 году будет построен завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 миллионов. При этом он будет потом передан в управление Главрыбводу — это федеральное государственное бюджетное учреждение», — сказал Шестаков.

Уже непосредственно сама деятельность завода, по информации Шестакова, будет вестись за счёт федерального бюджета. Основной задачей будет воспроизводство стерляди в акватории Камы и Волги, что через определенное время должно дать дополнительные возможности как для промышленных рыбаков, так и для рыбаков-любителей.

Также в соглашении, по словам главы Росрыболовства, обозначены объединение усилий агентства и республики по рыбоохране, предоставление помещений для федеральных инспекторов рыбоохраны и наделение их дополнительной техникой за счёт средств республики. «При этом мы берем на себя обязательство, и здесь создается специальное подразделение, которое возглавит заместитель руководителя территориального управления… с расширенными полномочиями, что даст дополнительные возможности как рыбакам, осуществляющим вылов, так и, конечно, дополнительные возможности с точки зрения рыбоохраны и проведения аукционов для участков под аквакультуру», — уточнил он.

Шестаков подчеркнул, что это соглашение очень важно, и его реализация позволит нарастить потенциал рыбохозяйственной отрасли в республике.

Помощник президента Татарстана Равиль Муратов в свою очередь сообщил, что проект по строительству завода будет реализован в два этапа, общая стоимость составит порядка 760 миллионов рублей. «Четыре миллиона (мальков стерляди), мы считаем, — это тот объем, который позволит уже в ближайшее время почувствовать наличие стерляди в Каме, Волге. Это для нас очень важный момент», — отметил он.

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