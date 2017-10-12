В ближайшие три года у Прикамья повысится долговая зависимость

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Проект бюджета Пермского края на 2018−2020 годы сформирован с дефицитом в 2018 году в размере 5,79% к собственным доходам бюджета, в 2019 году — 8,43%, 2020 году — 5,20%.

Согласно проекту финансового документа сумма доходов краевого бюджета прогнозируется в 2018 году в размере 115 618 388,9 тыс. рублей, расходы — 121 569 784,7 тыс. рублей в 2019 году доходы — 118 944 406,2 тыс. рублей, расходы — 128 016 347,8 тыс. рублей и в 2020 году доходы — 122 834 935,4 тыс. рублей, расходы — 128 632 267,6 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно прогнозу, в ближайшую трёхлетку самый большой дефицит бюджета придётся на 2019 год — более 9 млрд рублей, а кредитная зависимость будет нарастать. Дефицит планируют покрыть за счёт кредитов, таким образом казну сбалансируют. Для этой цели в 2018 году в банках намерены взять кредиты на 23 174 803,8 тыс. рублей, в 2019 году — 32 600 745,4 тыс. рублей, в 2020 году — 38 391 805,6тыс. рублей с учетом необходимости погашения кредита предыдущего года.

В проекте бюджета на 2018−2020 годы предусмотрено погашение кредитов, полученных из федерального бюджета в 2015—2017 годах на частичное погашение дефицита, в 2018 году в объеме 4 727 136 тыс. рублей, 2019 году — 360 млн рублей.

В целях обеспечения оптимальной структуры долговых обязательств предусмотрено привлечение бюджетных кредитов Управления Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счетах бюджетов (годовой объем привлечения и погашения указанных кредитов планируется в 2018 году — 53,4 млрд рублей, в 2019 году — 55,8 млрд рублей, в 2020 году — 57,6 млрд рублей). Эти кредиты привлекаются под процентную ставку 0,1% годовых на максимально возможный срок привлечения — 50 дней.

Верхний предел государственного долга предлагается к утверждению на 2018 год в объеме 27 160 457,7 тыс. рублей, или 26,4% к объему собственных доходов бюджета, на 2019 год — 36 226 399,3 тыс. рублей (33,7%), на 2020 год — 42 017 459,5 тыс. рублей (37,7%).

Расходы на обслуживание государственного долга Пермского края на 2018 год планируется предусмотреть в сумме 505 616,0 тыс. рублей, на 2019 год — 1 650 449 тыс. рублей, на 2020 год — 1 841 890,5 тыс. рублей при первоначальном плане на 2017 год — 2 428 267,7 тыс. рублей.

Стоит отметить, тема долговой нагрузки на бюджеты субъектов России активно обсуждается в Госдуме. Фракция «Единой России» предлагает создать спецкомиссию по решению проблемы долгов регионов.