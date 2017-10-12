Источник: РИА "Новости"

Омскую улицу Ленина озеленили и замостили. В плановом порядке продолжаются работы по благоустройству улицы Ленина на участке от Ленинградской площади до улицы Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 12 октября, специалисты мэрии и подрядчики обсудили рабочие вопросы. Отметим, что на большей части улицы Ленина уже переложили инженерные коммуникации, замостили гранитом пешеходные транзиты, установили опоры линий наружного освещения и электрического транспорта, а также посадили деревья.