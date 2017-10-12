Омскую улицу Ленина озеленили и замостили
Работы на объекте продолжаются в плановом порядке.
Работы на объекте продолжаются в плановом порядке.
Омскую улицу Ленина озеленили и замостили. В плановом порядке продолжаются работы по благоустройству улицы Ленина на участке от Ленинградской площади до улицы Лермонтова. Об этом сообщает
Сегодня, 12 октября, специалисты мэрии и подрядчики обсудили рабочие вопросы. Отметим, что на большей части улицы Ленина уже переложили инженерные коммуникации, замостили гранитом пешеходные транзиты, установили опоры линий наружного освещения и электрического транспорта, а также посадили деревья.
«Рабочая группа, на которой решаются актуальные производственные вопросы, собирается еженедельно. В принципе, все запланированные мероприятия выполняются в срок. Подрядчик — СК “ИдеалСтрой” — все работы проводит качественно: его специалисты доказали свой высокий класс во время благоустройства Любинского проспекта и улицы Чокана Валиханова. Совсем скоро еще один участок улицы Ленина станет достойным украшением нашего города», — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин.