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12:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области не хватает учителей, агрономов и врачей

Всего работодатели подали 85 тысяч заявок.

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области обнародовало данные по вакансиям.

Оказалось, что с начала 2017 года работодатели подали более 85 тысяч заявок на замещение вакантных рабочих мест. Как правило, наниматели в среднем готовы платить по 25 тысяч рублей в месяц.

Причем наибольшая потребность сейчас в педагогах, медиках, инженерах, агрономах и бухгалтерах.

Отдельная история — врачи: в регионе остро не хватает медсестер, фельдшеров, лаборантов. Причина нехватки учителей и медиков кроется в низкой зарплате.

Также не хватает специалистов-рабочих: продавцов, поваров, кондукторов. Скорее всего, это также связано с низкой оплатой труда.

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