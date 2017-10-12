В Омской области не хватает учителей, агрономов и врачей

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области обнародовало данные по вакансиям.

Оказалось, что с начала 2017 года работодатели подали более 85 тысяч заявок на замещение вакантных рабочих мест. Как правило, наниматели в среднем готовы платить по 25 тысяч рублей в месяц.

Причем наибольшая потребность сейчас в педагогах, медиках, инженерах, агрономах и бухгалтерах.

Отдельная история — врачи: в регионе остро не хватает медсестер, фельдшеров, лаборантов. Причина нехватки учителей и медиков кроется в низкой зарплате.