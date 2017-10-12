В Омской области не хватает учителей, агрономов и врачей
Всего работодатели подали 85 тысяч заявок.
Всего работодатели подали 85 тысяч заявок.
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области обнародовало данные по вакансиям.
Оказалось, что с начала 2017 года работодатели подали более 85 тысяч заявок на замещение вакантных рабочих мест. Как правило, наниматели в среднем готовы платить по 25 тысяч рублей в месяц.
Причем наибольшая потребность сейчас в педагогах, медиках, инженерах, агрономах и бухгалтерах.
Отдельная история — врачи: в регионе остро не хватает медсестер, фельдшеров, лаборантов. Причина нехватки учителей и медиков кроется в низкой зарплате.
Также не хватает специалистов-рабочих: продавцов, поваров, кондукторов. Скорее всего, это также связано с низкой оплатой труда.