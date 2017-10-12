В ноябре запустят 4-й энергоблок Ростовской АЭС
Меньше месяца осталось до запуска четвертого энергоблока на Ростовской АЭС. Сейчас идут последние испытания и
Меньше месяца осталось до запуска четвертого энергоблока на Ростовской АЭС. Сейчас идут последние испытания и
Экскурсию по станции для корреспондентов «Вестей» провел Олег Высоцкий — ключевая фигура на Ростовской АЭС. Третий и строящийся четвертый энергоблоки — это его хозяйство. Олег Высоцкий — начальник реакторного цеха второй очереди Ростовской АЭС.
«Атомная станция — это, наверное, место жительства. Я домой прихожу на побывку. Здесь я провожу 12−16 часов в сутки. Когда стала организовываться вторая очередь, скажем так, с меня все и начиналось: создание коллектива и работа», — говорит начальник реакторного цеха второй очереди Ростовской АЭС Олег Высоцкий.
«Стройка четвертого энергоблока закончилась, идет монтаж. Сейчас выполняем подшлифовку всего, что осталось. Добрать грехи и все, — мы закрываемся и поднимаемся на параметры», — говорит начальник реакторного цеха второй очереди Ростовской АЭС Олег Высоцкий.
Подняться на параметры — это значит перед пуском будут проверять как работает и основное, и запасное оборудование при номинальных параметрах загрузки. Принцип — досконально изучить железо — для Высоцкого основной на всю жизнь. Ведь это сейчас у него подчиненные, кабинет с креслом — в котором практически и не сидит — а начинал простым обходчиком.
«Обидно становится, когда железо тебя пытается победить. Бездушное железо умудрилось победить человека, обладающего интеллектом — такого быть не должно. Поэтому садишься, берешь учебники, и в итоге все равно железо проигрывает. Мы отвечаем не только за безопасность эксплуатации и выработку той же энергии, но надо подразумевать, что непредвиденные ситуации могут принести намного больше вреда. Не только самому предприятию, но и всем людям, которые вокруг тебя, на многие километры причем», — говорит начальник реакторного цеха второй очереди Ростовской АЭС Олег Высоцкий.
Впереди — финальные дни испытаний оборудования, и в ноябре 4-й энергоблок должен быть запущен. Знаково — в год 80-летия Ростовской области. Впрочем, пуск 4-го энергоблока ощутит не только Ростовская область: дополнительные тысяча мегаватт — это миллиард новых самых мощных лампочек, которые зажгутся в городах и поселках еще и Кубани, и Ставрополья.