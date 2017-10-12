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12:33 (мск), источник: Югополис

Власти Кубани не согласны с выводами Генпрокуратуры о снижении ими социальных расходов бюджета

Опубликованная на сайте «Известий» информация Генпрокуратуры РФ о сокращении в бюджете Краснодарского края расходов на социальную сферу «не является в полной мере актуальной». Об этом РБК Юг сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась, курирующий в краевой администрации финансовую, бюджетную и экономическую политику.

Как ранее сообщал «Югополис», проверка, проведенная Генпрокуратурой России, показала массовое снижение во многих регионах расходов на здравоохранение и образование, нецелевое расходование бюджетных средств, принятие законов и постановлений, противоречащих федеральным нормам. В частности, по данным Генпрокуратуры, «в Краснодарском крае, вопреки Бюджетному кодексу РФ, власти запланировали финансирование второстепенных мероприятий, а расходы на развитие здравоохранения, образование и культуру уменьшили — на 700 млн, 390 млн и 50 млн рублей соответственно», сообщила 11 октября газета «Известия».

В Минэкономразвития сообщили, что проанализируют результаты проверки Генпрокуратуры. Однако власти Краснодарского края оспорили данные Генпрокуратуры о снижении ими расходов на социальную сферу.

«Данные выводы делались на основании первоначальной редакции краевого бюджета на 2017 год, подготовленного исходя из консервативного сценария поступления доходов и не учитывающего значительной части средств федерального бюджета, которые к тому времени еще не были распределены между субъектами РФ», — пояснил вице-губернатор Игорь Галась.

Так, в редакции регионального бюджета на 1 октября 2017 года, расходы на финансирование региональной культуры составляют 3,7 млрд рублей, что на 704 млн руб. больше объема средств, фактически направленных на эти цели годом ранее.

На финансирование образования законом о краевом бюджете в 2017 году было предусмотрено 47,9 млрд рублей, что меньше фактических затрат 2016 года. Однако мобилизация доходов позволила увеличить расходы на образование до 55 млрд руб. (на 4,3 млрд больше, чем в прошлом году), отметил Галась.

«Уменьшение было связано с передачей муниципальным бюджетам средств на расходы по повышению заработной платы работникам соцсферы в целях выполнения майского указа президента — в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Ранее эти средства предоставлялись в форме субсидий из краевого бюджета в рамках софинансирования расходных обязательств муниципалитетов», — рассказал вице-губернатор.

На финансирование здравоохранения первоначальной редакцией закона о краевом бюджете было предусмотрено 20 млрд рублей, что меньше трат 2016 года. По состоянию на 1 октября расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 22,7 млрд рублей.

«Но и здесь причины объективны. Снижение в основном было обусловлено уменьшением федеральных средств на капитальные вложения (строительство) и отсутствием на тот момент распределения в федеральном бюджете субсидий на оказание высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил замглавы администрации Краснодарского края.

Он также напомнил, что доля расходов краевого бюджета на социальную сферу в последние три года составляет около 70%.

«Приоритеты у нас прежние — социально ориентированный бюджет, обеспечивающий благополучие кубанцев. Предусмотренные в бюджете средства позволят на должном уровне обеспечить предоставляемые государственные услуги населению края. И в дальнейшем все дополнительные доходы мы, в первую очередь, будем направлять именно на развитие социальной сферы», — заключил вице-губернатор Кубани.

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