Bank RBK и Qazaq Banki отказались объединяться

Источник: Tengrinews

«АО “Bank RBK” сообщает, что после проведения консультаций и анализа предполагаемой модели объединения с АО “Qazaq Banki” банками принято решение об отказе от совершения сделки по объединению. В настоящее время более целесообразным и перспективным является развитие каждого из банков в качестве самостоятельных финансовых институтов», — говорится в сообщении пресс-службы Bank RBK.

В пресс-службе Qazaq Banki сообщили, что «данный шаг продиктован прежде всего интересами клиентов и партнеров Банка. После длительных консультаций и переговоров, оценив перспективы дальнейшего развития, принято решение, что в нынешней ситуации целесообразнее и рациональнее будет продолжать предоставлять свои услуги в качестве самостоятельного финансового института».

«31 мая между руководителями АО “Qazaq Banki” и АО “Bank RBK” было объявлено о намерении объединения и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако технической реализации сделки по слиянию не состоялось. Банк продолжает функционировать как самостоятельный независимый финансовый институт и в полной мере выполнять все обязательства перед своими клиентами. Также банком полностью соблюдаются требования регулятора по пруденциальным нормативам при всеобъемлющей поддержке со стороны акционеров, которые в 2017 году дважды докапитализировали банк на общую сумму 5,4 миллиарда тенге», — добавили в пресс-службе Qazaq Banki.