Семь станций метро в Петербурге закроют на ремонт

Семь станций петербургской подземки будут закрывать поочерёдно — в течении пяти лет после открытия одной, следующая будет уходить на ремонт. Так, после того, как для пассажиров будут открыты двери обновлённой «Лесной» (это случится в конце 2017 года), на ремонт уйдёт «Академическая».

В 2019-ом специалисты возьмутся за обновление одной из центральных станций — «Маяковской». Вместе с этим работы планируют провести на «Удельной».

Следом, в 2020 году, сотрудники петербургского метрополитена намерены провести замену эскалаторов на станции «Технологический институт». А в 2022-ом ограничений, согласно предварительному плану, стоит ждать на станциях «Фрунзенская» и «Парк Победы».

Тем не менее, в грядущем году намечено открытия пяти новых станций — это станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары», а также «Новокрестовская» и «Беговая».