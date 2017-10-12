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16:21 (мск), источник: ivbg.ru

Семь станций метро в Петербурге закроют на ремонт

Пресс-служба петербургского метрополитена просит заранее выбирать маршруты и готовиться к грядущим масштабным ремонтам и закрытиям станций.

Семь станций петербургской подземки будут закрывать поочерёдно — в течении пяти лет после открытия одной, следующая будет уходить на ремонт. Так, после того, как для пассажиров будут открыты двери обновлённой «Лесной» (это случится в конце 2017 года), на ремонт уйдёт «Академическая».

В 2019-ом специалисты возьмутся за обновление одной из центральных станций — «Маяковской». Вместе с этим работы планируют провести на «Удельной».

Следом, в 2020 году, сотрудники петербургского метрополитена намерены провести замену эскалаторов на станции «Технологический институт». А в 2022-ом ограничений, согласно предварительному плану, стоит ждать на станциях «Фрунзенская» и «Парк Победы».

Тем не менее, в грядущем году намечено открытия пяти новых станций — это станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары», а также «Новокрестовская» и «Беговая».

Особенно активно строители рассказывают о нововведениях на «Новокрестовской». Уже известно, что там появится лифт для маломобильных групп населения.

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