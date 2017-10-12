Модный дом Gucci откажется от использования меха
Итальянский модный дом Gucci откажется от мехов, начиная с коллекции
Итальянский модный дом Gucci откажется от мехов, начиная с коллекции
Биззарри уточнил, что компания прекратит использовать, а также рекламировать мех животных, а также присоединится к «Альянсу без меха» (Fur Free Alliance).
Вся оставшаяся меховая одежда будет выставлена на благотворительный аукцион. Вырученные на нем деньги направят в организации по защите животных.
По словам Биззарри, такое решение было принято благодаря назначенному в 2015 году креативному директору Алессандро Микеле.
Ранее от использования меха отказался ряд других брендов: Hugo Boss, Calvin Klein, Giorgio Armani и Ralph Lauren.