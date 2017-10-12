Модный дом Gucci откажется от использования меха

Источник: AFP 2017

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Биззарри уточнил, что компания прекратит использовать, а также рекламировать мех животных, а также присоединится к «Альянсу без меха» (Fur Free Alliance).

Вся оставшаяся меховая одежда будет выставлена на благотворительный аукцион. Вырученные на нем деньги направят в организации по защите животных.

По словам Биззарри, такое решение было принято благодаря назначенному в 2015 году креативному директору Алессандро Микеле.