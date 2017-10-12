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12:40 (мск), источник: РБК

Модный дом Gucci откажется от использования меха

Итальянский модный дом Gucci откажется от мехов, начиная с коллекции весна-лето 2018. Об этом заявил генеральный директор компании Марко Биззарри во время выступления в Лондонском колледже моды, передает «Би-би-си».

Источник: AFP 2017
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Биззарри уточнил, что компания прекратит использовать, а также рекламировать мех животных, а также присоединится к «Альянсу без меха» (Fur Free Alliance).

Вся оставшаяся меховая одежда будет выставлена на благотворительный аукцион. Вырученные на нем деньги направят в организации по защите животных.

По словам Биззарри, такое решение было принято благодаря назначенному в 2015 году креативному директору Алессандро Микеле.

Ранее от использования меха отказался ряд других брендов: Hugo Boss, Calvin Klein, Giorgio Armani и Ralph Lauren.

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