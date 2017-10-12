В центре Екатеринбурга разваливается свежеуложенная плитка

Ремонт дорог, тротуаров и объектов благоустройства на проспекте Ленина в центре Екатеринбурга вызвал волну критики со стороны горожан, крайне недовольных качеством работ. Как передает 12 октября корреспондент «АиФ-Урал», рабочим предъявляются претензии и по срокам — несмотря на то, что наступает середина октября, на объектах трудится пара человек.
Недовольство высказывается сразу по нескольким поводам. Так, всего через пару недель после укладки плитки на пешеходном переходе на перекрестке Ленина-Хохрякова, она поехала в разные стороны, не выдержав нагрузки. Покраска фонарных столбов завершилась откровенной порчей плафонов, которые теперь необходимо менять. Вернулись и старые проблемы, которые влекут за собой угрозу здоровью горожан — при распиловке плитки рабочие не задумываются ни об ограждении, ни о пылезащите, не обращая внимания на то, что в городе действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, из-за чего Екатеринбург и так тонет в пыли.
Скорость выполнения работ, кстати, уже пытался повысить сити-менеджер Александр Якоб, который во вторник по итогам обхода потребовал резко увеличить число работников на объектах в центре Екатеринбурга. Однако уже через день в связи с «авралом» подрядчика на других точках, на всем протяжении проспекта Ленина трудиться опять осталось несколько человек, в итоге ряд раскопанных участков стоят заброшенными, лишь мешая проходу пешеходов.
В пресс-службе мэрии к моменту публикации материала успели прокомментировать лишь сроки окончания работ, проблемы с плиткой на проезжей части и изуродованные фонари. По словам официального представителя горадминистрации Анатолия Карманова, некачественно уложенное покрытие переделают уже ночью, а работы должны быть завершены в конце этой недели. Срыв сроков приведет к штрафу. Плафоны же на фонарях действительно придется менять. По нарушениям при распилке плитки комментариев не поступило.