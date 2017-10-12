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13:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В центре Екатеринбурга разваливается свежеуложенная плитка

Рабочие под видом благоустройства портят уличные фонари и вновь заставляют горожан дышать пылью.

Ремонт дорог, тротуаров и объектов благоустройства на проспекте Ленина в центре Екатеринбурга вызвал волну критики со стороны горожан, крайне недовольных качеством работ. Как передает 12 октября корреспондент «АиФ-Урал», рабочим предъявляются претензии и по срокам — несмотря на то, что наступает середина октября, на объектах трудится пара человек.

Источник: Аргументы и факты

Недовольство высказывается сразу по нескольким поводам. Так, всего через пару недель после укладки плитки на пешеходном переходе на перекрестке Ленина-Хохрякова, она поехала в разные стороны, не выдержав нагрузки. Покраска фонарных столбов завершилась откровенной порчей плафонов, которые теперь необходимо менять. Вернулись и старые проблемы, которые влекут за собой угрозу здоровью горожан — при распиловке плитки рабочие не задумываются ни об ограждении, ни о пылезащите, не обращая внимания на то, что в городе действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, из-за чего Екатеринбург и так тонет в пыли.

Источник: Аргументы и факты

Скорость выполнения работ, кстати, уже пытался повысить сити-менеджер Александр Якоб, который во вторник по итогам обхода потребовал резко увеличить число работников на объектах в центре Екатеринбурга. Однако уже через день в связи с «авралом» подрядчика на других точках, на всем протяжении проспекта Ленина трудиться опять осталось несколько человек, в итоге ряд раскопанных участков стоят заброшенными, лишь мешая проходу пешеходов.

В пресс-службе мэрии к моменту публикации материала успели прокомментировать лишь сроки окончания работ, проблемы с плиткой на проезжей части и изуродованные фонари. По словам официального представителя горадминистрации Анатолия Карманова, некачественно уложенное покрытие переделают уже ночью, а работы должны быть завершены в конце этой недели. Срыв сроков приведет к штрафу. Плафоны же на фонарях действительно придется менять. По нарушениям при распилке плитки комментариев не поступило.

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