Дом Пикассо на Лазурном берегу оценили в 24 миллиона долларов

Лот, о котором идет речь, расположен в коммуне Мужен. В этом особняке с собой покончила его жена Жаклин Роке, портреты которой художник писал несколько сотен раз. После смерти Пикассо его дочь продала дом. Новым владельцем стал житель Голландии, он переименовал особняк в «Дом Минотавра», передает Лента.

У нового владельца были масштабные планы по реконструкции: к дому он пристроил несколько гаражей, большой бассейн и теннистный корт, но на все, что он планировал сделать, не хватило денег. После перестройки от истинного облика дома, каким он был при Пикассо, мало что осталось.