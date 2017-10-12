Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Газовую трубу из Крыма отрезают, а уголь из США не горит" - СМИ
7 полезных осенних продуктов
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Глава МИД КНДР пообещал США «огненный град»
Порошенко назвал условие проведения нового референдума в Крыму
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Лукашенко устроил демарш перед Путиным на саммите СНГ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
«Обслужи меня на украинском»: мужчина устроил скандал в самолете
Паника ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15:07 (мск), источник: Publika.md

Дом Пикассо на Лазурном берегу оценили в 24 миллиона долларов

Во Франции на торги выставили особняк, который принадлежал художнику Пабло Пикассо.

Аукцион пройдет в четверг, 12 октября, сообщает France 24. Начальная цена составляет 24 миллиона долларов.

Лот, о котором идет речь, расположен в коммуне Мужен. В этом особняке с собой покончила его жена Жаклин Роке, портреты которой художник писал несколько сотен раз. После смерти Пикассо его дочь продала дом. Новым владельцем стал житель Голландии, он переименовал особняк в «Дом Минотавра», передает Лента.

У нового владельца были масштабные планы по реконструкции: к дому он пристроил несколько гаражей, большой бассейн и теннистный корт, но на все, что он планировал сделать, не хватило денег. После перестройки от истинного облика дома, каким он был при Пикассо, мало что осталось.

«Единственной оригинальной комнатой остается его студия, где еще остались следы краски, оставленные художником», — рассказал агент по недвижимости Майкл Цинграф.

Общая площадь особняка составляет 1,7 тысячи квадратных метров, размер участка — 3,3 гектара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь