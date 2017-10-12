Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
7 полезных осенних продуктов
Вылетевший из Хабаровска самолет совершил экстренную посадку
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
«Мне нужна помощь». Вайнштейн обратился к папарацциГолливудский продюсер сказал, что сейчас оказался в тяжелой ситуации, и заслуживает «второй шанс»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
10Учителя при власти
8Веселое кладбище в Румынии
13:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале вырастут зарплаты чиновников и медсестер

Медсестры и санитарки в муниципальных клиниках Свердловской области в конце месяца должны получить прибавку к зарплате.

Источник: УралИнформБюро

Увеличенный с 1 октября этого года оклад также ждет сотрудников учреждений культуры и преподавателей, передает «Уралинформбюро».

Об этом речь шла 12 октября на заседании областного кабмина. Члены правительства региона внесли ряд корректив в областной бюджет 2017 года. На зарплаты бюджетников под конец года будут выделены дополнительные средства.

«109,3 миллиона рублей предусматривается дополнительно на обеспечение и реализацию майских указов президента РФ в части заработной платы младшего медицинского персонала», — пояснила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Кроме того, зарплата в городах и селах Среднего Урала подрастет у работников учреждений культуры — на это из областной казны для минкульта выдадут почти 163,5 миллиона рублей. Повысить зарплаты планируется и педагогам допобразования. Правда, сколько для этого нужно казенных миллионов, представители минобразования не сказали.

Впрочем, умолчали и о том, сколько денег нужно на повышение окладов штатным сотрудникам ведомства. Прибавка с 1 октября ждет и специалистов различных министерств. В среднем зарплаты чиновников увеличатся на 1,4−4%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Шесть человек пострадали от вспыхнувшего газа в Казахстане
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
Патриарх Кирилл впервые высказался о «Матильде»
Спорт
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов» Первое в сезоне противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга" закончилось голом Александра Овечкина и победой "пингвинов"
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь