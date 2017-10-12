В Челябинской области откроют новую автодорогу, которая свяжет Миасс и Златоуст
25 октября планируется открытие новой автомобильной дороги, которая соединит железнодорожную станцию Хребет и автодорогу
25 октября планируется открытие новой автомобильной дороги, которая соединит железнодорожную станцию Хребет и автодорогу
Губернатор Борис Дубровский лично оценил новую автомагистраль, сообщили Накануне.RU в
«Сегодня мы проехали по новому транспортному пути от начала до конца, оценили состояние, и определились для себя, что на следующий год будем в рамках содержания приводить ее в нормативное состояние. Именно такое поручение по итогам осмотра я дал министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области», — рассказал губернатор.
Добавим, что ранее дорога имела грунтовое покрытие, что создавало затруднение для проезда транспорта. На строительство дороги из областного бюджета было направлено порядка 300 млн рублей. Строительство выполняет АО «Южуралмост». Длина новой автодороги составила более пяти км, ширина проезжей части — шесть метров. Межмуниципальная трасса связывает поселки Сыростан и Хребет со Златоустом, и обеспечивает транспортную доступность горнолыжного центра «Солнечная долина», златоустовского биатлонного комплекса и нацпарка «Таганай».