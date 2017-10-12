В Челябинской области откроют новую автодорогу, которая свяжет Миасс и Златоуст

«Сегодня мы проехали по новому транспортному пути от начала до конца, оценили состояние, и определились для себя, что на следующий год будем в рамках содержания приводить ее в нормативное состояние. Именно такое поручение по итогам осмотра я дал министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области», — рассказал губернатор.