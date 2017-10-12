В Симферополе снова пообещали разгрузить дороги от пробок

Источник: "Российская газета"

В первую очередь власти займутся переносом автобусных остановок перед перекрестками. К примеру, уберут одну у Детского парка на проспекте Кирова и сделают ее за кольцом на проспекте Победы. На первый взгляд кажется, что идея здравая. Однако не всем симферопольцам она пришлась по душе.

— Очень много родителей приходят в Детский парк с малышами, — рассказывает Алена, мама годовалого Никиты. — Чиновники подумали о том, как мы с детьми на колясках будем теперь преодолевать два подземных перехода или переходить очень оживленную улицу, чтоб попасть на перенесенную ими остановку? Конечно, в этой связи могут установить светофор, но тогда образуется новая пробка со стороны улицы Киевской.

Следующее нововведение — увеличение количества дорог с односторонним движением. Его планируют ввести на улицах Богдана Хмельницкого, Дмитрия Ульянова, Генерала Попова, Менделеева, Тренева, Миллера. Кроме того, глава минтранса РК Игорь Захаров, считает необходимым ввести запрет на парковку автомобилей в центре города.

— На улицах с односторонним движением будем устанавливать дорожные знаки и совместно с ГИБДД жестко контролировать соблюдение правил Захаров

— Остановку и стоянку авто либо запретим вообще, либо там, где позволяет ширина дороги, разрешим только с одной стороны. Вообще мы считаем целесообразным исключить в центре парковку за счет улично-дорожной сети.

Также специалисты пересмотрят фазы и синхронизируют работу светофоров. А в местах массового движения пешеходов установят светофоры. В частности, на Центральном рынке, площади Куйбышева, улице Вернадского. К этим мерам власти планируют добавить запрет на движение днем большегрузного транспорта в центре. Кроме того, Госавтоинспекции поручено организовать работу регулировщиков в выходные дни в районе Центрального рынка.

В Симферополе это не первая и даже не десятая попытка устранить нарастающий транспортный коллапс. Все эти годы чиновники пытаются решить вопрос в ручном режиме и малой кровью, но ситуация только ухудшается. Ведь как не переставляй остановки и не перенаправляй транспорт, без глобальных изменений не обойтись. Нужны многоуровневые парковки, увеличение количества развязок, расширение проезжей части. В 2018 году Крым свяжет с материком мост, количество автомобилей увеличится, и добираться из одного конца города в другой, если транспортную проблему не решат, будет проблематично.

Комментарий

Александр Баталин, член Общественной палаты РК:

— Предложение Общественной палаты — сделать на въездах в города парковки, чтобы приезжие могли оставлять там свои автомобили и пересаживаться на автобусы. Только для этого должен хорошо работать общественный транспорт. Кроме того, необходимо полностью освободить для автобусов одну полосу от Куйбышевского кольца до Центрального рынка. И жестче контролировать, чтобы парковка в неположенных местах всегда оканчивалась штрафом. Еще нужно ввести норму для застройщиков: при возведении нового жилья на каждую квартиру предусматривать два парковочных места.

Кстати