Современное рабство: Сотрудник трудовой инспекции Кэушан 4 месяца не платил зарплату рабочему
15 лет тюрьмы грозит сотруднику трудовой инспекции Каушан за незаконную трудовую эксплуатацию.
15 лет тюрьмы грозит сотруднику трудовой инспекции Каушан за незаконную трудовую эксплуатацию.
По данным следствия, он нанял на ферму работника, у которого забрал документы, не платил зарплату, а когда мужчина отказался работать, избил его.
Подозреваемый во время следствия находится на свободе, с него взяли подписку о невыезде.