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13:11 (мск), источник: Publika.md

Современное рабство: Сотрудник трудовой инспекции Кэушан 4 месяца не платил зарплату рабочему

15 лет тюрьмы грозит сотруднику трудовой инспекции Каушан за незаконную трудовую эксплуатацию.

Источник: Publika.md

По данным следствия, он нанял на ферму работника, у которого забрал документы, не платил зарплату, а когда мужчина отказался работать, избил его.

Подозреваемый во время следствия находится на свободе, с него взяли подписку о невыезде.

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