Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
«Мне нужна помощь». Вайнштейн обратился к папарацциГолливудский продюсер сказал, что сейчас оказался в тяжелой ситуации, и заслуживает «второй шанс»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:07 (мск), источник: Tengrinews

Дело Тулешова: Суд конфисковал последний особняк бизнесмена

Супруга и старший сын осужденного бизнесмена Тохтара Тулешова съехали из особняка, которого лишились по решению суда. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на акимат Шымкента.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Новому владельцу здания, городскому акимату Шымкента, понадобилось на это восемь месяцев.

По словам судебного исполнителя Нурлана Серикулы, решение суда о конфискации дома было принято еще в феврале этого года. Тогда же этот особняк в элитном районе Шымкента стал собственностью акимата города. Однако все это время выселить экс-хозяев не получалось.

«В связи с тем, что должники своевременно не освободили данное домостроение, было подано исковое заявление в Енбекшинский суд Шымкента. После решения суда должникам было вручено предупреждение о добровольном исполнении. Сегодня они в добровольном порядке освободили домостроение», — рассказал Серикулы.

После себя супруга и сын экс-владельца «Шымкентпиво» оставили только пустые стены. Из дома вывезли всю мебель, сантехнику, отопительную систему.

Новым хозяевам, то есть городскому акимату в наследство остались лишь стеклопакеты на окнах, входные двери и навесные потолки в некоторых комнатах. Из дома исчезли даже межкомнатные двери и перила на деревянной лестнице.

Стоит отметить, что в доме шесть уровней, в них три спальни с санузлами каждая. На первом этаже кроме столовой, похоже, была просторная гостиная. Верхний этаж — это мансарда с ковровым покрытием. В доме есть огромный подвал.

Это был последний дом, который принадлежал семье Тохтара Тулешова. Все остальное жилье уже конфисковано в пользу городского акимата и передано на баланс отдела образования.

В домах, принадлежавших некогда известной семье, будут открыты художественная школа, школа искусств.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.

В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Алматы обокрали отдел образования: Пропали личные данные детей
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов» Первое в сезоне противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга" закончилось голом Александра Овечкина и победой "пингвинов"
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь