Дело Тулешова: Суд конфисковал последний особняк бизнесмена

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Новому владельцу здания, городскому акимату Шымкента, понадобилось на это восемь месяцев.

По словам судебного исполнителя Нурлана Серикулы, решение суда о конфискации дома было принято еще в феврале этого года. Тогда же этот особняк в элитном районе Шымкента стал собственностью акимата города. Однако все это время выселить экс-хозяев не получалось.

«В связи с тем, что должники своевременно не освободили данное домостроение, было подано исковое заявление в Енбекшинский суд Шымкента. После решения суда должникам было вручено предупреждение о добровольном исполнении. Сегодня они в добровольном порядке освободили домостроение», — рассказал Серикулы.

После себя супруга и сын экс-владельца «Шымкентпиво» оставили только пустые стены. Из дома вывезли всю мебель, сантехнику, отопительную систему.

Новым хозяевам, то есть городскому акимату в наследство остались лишь стеклопакеты на окнах, входные двери и навесные потолки в некоторых комнатах. Из дома исчезли даже межкомнатные двери и перила на деревянной лестнице.

Стоит отметить, что в доме шесть уровней, в них три спальни с санузлами каждая. На первом этаже кроме столовой, похоже, была просторная гостиная. Верхний этаж — это мансарда с ковровым покрытием. В доме есть огромный подвал.

Это был последний дом, который принадлежал семье Тохтара Тулешова. Все остальное жилье уже конфисковано в пользу городского акимата и передано на баланс отдела образования.

В домах, принадлежавших некогда известной семье, будут открыты художественная школа, школа искусств.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.