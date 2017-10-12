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15:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Судьба здания сгоревшей гостиницы в Ростове будет определена к ЧМ-2018

Судьба здания гостиницы Torn House в переулке Семашко в Ростове, сгоревшей 21 сентября, решится уже в ближайшие время. Об этом на заседании штаба по ликвидации ЧС сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв.

По его словам, сейчас остов гостиницы обследует авторитетная экспертная организация. Ее специалисты должны дать заключение — восстанавливать гостиницу или сносить.

«Сами собственники настроены на то, чтобы восстановить здание гостиницы и далее использовать ее по назначению», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

«Собственники могут быть настроены, если конструктив гостиницы не пострадал. Остов сгоревшего здания к лету следующего года в центре Ростова должен отсутствовать, я имею ввиду остов сгоревшей части. Либо это контсруктив, который может быть использован, либо это работу по сносу строения, если его больше использовать нельзя», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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