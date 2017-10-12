Судьба здания сгоревшей гостиницы в Ростове будет определена к ЧМ-2018

«Сами собственники настроены на то, чтобы восстановить здание гостиницы и далее использовать ее по назначению», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

«Собственники могут быть настроены, если конструктив гостиницы не пострадал. Остов сгоревшего здания к лету следующего года в центре Ростова должен отсутствовать, я имею ввиду остов сгоревшей части. Либо это контсруктив, который может быть использован, либо это работу по сносу строения, если его больше использовать нельзя», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.