В Карабаше появился оздоровительный комплекс
За 280 миллионов рублей.
За 280 миллионов рублей.
В Карабаше после капитального ремонта распахнуло двери «Синегорье» — корпоративный
Вместе с новым многофункциональным спортивным комплексом «Металлург», открывшимся в сентябре, «Синегорье» образует единый оздоровительный центр. В нем смогут заниматься физкультурой и проходить лечение как сотрудники градообразующего предприятия «Карабашмедь», так и жители муниципалитета. Сумма инвестиций в создание этой современной инфраструктуры для занятий физкультурой и оздоровления населения превысила 280 миллионов рублей.
В рамках капремонта здание
«Синегорье» рассчитано на 52
Работники «Карабашмеди» оплачивают только 15% от стоимости путевки, а ветераны завода и шахты — 10% (с учетом льготы).