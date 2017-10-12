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13:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Карабаше появился оздоровительный комплекс

За 280 миллионов рублей.

В Карабаше после капитального ремонта распахнуло двери «Синегорье» — корпоративный санаторий-профилакторий ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу РМК). На его обновление ушло более 60 миллионов рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК.

Вместе с новым многофункциональным спортивным комплексом «Металлург», открывшимся в сентябре, «Синегорье» образует единый оздоровительный центр. В нем смогут заниматься физкультурой и проходить лечение как сотрудники градообразующего предприятия «Карабашмедь», так и жители муниципалитета. Сумма инвестиций в создание этой современной инфраструктуры для занятий физкультурой и оздоровления населения превысила 280 миллионов рублей.

В рамках капремонта здание санатория-профилактория получило новый фасад и кровлю, а также благоустроенную прилегающую территории и обновленный номерной фонд. Работы, в которых использовались лучшие материалы и современные технологии, охватили больше трети комплекса — свыше 2 200 квадратных метров.

«Синегорье» рассчитано на 52 койко-места. Его посещают работники и ветераны ЗАО «Карабашмедь», а также ветераны шахты. Пожилые горожане и работники бюджетной сферы проходят лечение в рамках действующего договора социального партнерства между градообразующим предприятием и администрацией Карабашского ГО.

Работники «Карабашмеди» оплачивают только 15% от стоимости путевки, а ветераны завода и шахты — 10% (с учетом льготы).

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