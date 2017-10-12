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13:24 (мск), источник: Российская газета

В Москве могут запретить парковку во дворах

Во дворах домов, которые построят по программе реновации в Москве, могут запретить парковку автомобилей.

Об этом рассказал сооснователь одного из крупнейших архитектурных консорциумов города Юрий Шередега после консультаций с жителями района Хорошево-Мневники. На этой территории расположены площадки, представленные на международный конкурс архитекторов и проектировщиков.

Окончательный проект будет обнародован в ноябре, а пока один из финалистов архитектурного конкурса представил концепцию новой квартальной застройки. «Дворы должны быть без автомобилей, — отметил Шередега. — Въезжать туда смогут только пожарные и реанимобили». При этом для машин жильцов будут предусмотрены паркинги. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда.

Пространство перед домом должно быть занято палисадником, причем жителям первых этажей надо дать возможность попасть туда прямо из квартиры, считают в консорциуме.

Этажность новых домов предполагается дробная. В каждом квартале, по мнению разработчиков проекта, необходимо обустроить помимо продуктовых магазинов и небольшие рынки, где сами жильцы смогут торговать книгами или другими интересными вещами. У некоторых жилых зданий предполагается устроить амфитеатры, там перед зрителями смогут выступить уличные музыканты. Также среди новых элементов реновации — велопарковки и доступная среда для инвалидов.

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