В Москве могут запретить парковку во дворах

Об этом рассказал сооснователь одного из крупнейших архитектурных консорциумов города Юрий Шередега после консультаций с жителями района Хорошево-Мневники. На этой территории расположены площадки, представленные на международный конкурс архитекторов и проектировщиков.

Окончательный проект будет обнародован в ноябре, а пока один из финалистов архитектурного конкурса представил концепцию новой квартальной застройки. «Дворы должны быть без автомобилей, — отметил Шередега. — Въезжать туда смогут только пожарные и реанимобили». При этом для машин жильцов будут предусмотрены паркинги. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда.

Пространство перед домом должно быть занято палисадником, причем жителям первых этажей надо дать возможность попасть туда прямо из квартиры, считают в консорциуме.