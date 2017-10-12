Изменились правила расчетов оплаты коммунальных услуг на ОДН

Суть этих изменений в том, что с 1 октября за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды (будь то электроэнергия или водоснабжение), в независимости от того, есть в вашем доме общедомовой прибор учета (ОДПУ) или его нет, оплата будут начисляться в рамках установленного Региональной службой по тарифам Пермского края норматива.



Так, норматив на ОДН по электроэнергии для домов с лифтами составляет 5,39 кВт*ч в месяц на 1 кв. метр площади общедомового имущества. Если площадь жилых и нежилых помещений в вашем доме 10 тыс.кв.м, площадь общего имущества — 1 тыс.кв.м, а площадь вашей квартиры составляет 50 кв.м., то норматив ОДН для вас составит 26,95 кВт*ч, или, при одноставочном тарифе 3,77 р/кВт*ч, 101,6 рублей.



Эта сумма от месяца к месяцу будет неизменна — вплоть до июня, когда будет произведен перерасчет по показаниям ОДПУ. Если по ОДПУ окажется, что вы переплатили за ОДН, то вы, по результатам перерасчета, уйдете «в минус». Если же недоплатили, то эту «недоплату» компенсирует ваша управляющая компания или ТСЖ.



Исключений из правила два. Первое — это ситуация, при которой собрание жильцов дома приняло решение оплачивать коммунальную услугу на ОДН не по нормативу, а в полном объеме по показаниям ОДПУ. В таком случае расходы на электроэнергию в части ОДН в полном объеме (выше норматива) будут ежемесячно оплачиваться всеми жителями дома. Второе исключение — если общее собрание приняло решение начислять ОДН по среднему потреблению, а не по нормативу. Это та же схема, что и при нормативном начислении, просто в качестве норматива используется показатель среднего потребления, а в июне производится перерасчет по показаниям ОДПУ.



«Новый порядок расчетов имеет свои плюсы и минусы. Плюсы — в стабильности начислений за услугу ОДН, сумма одна и та же. Минусы — если у вас огромная площадь общего имущества, а реальное потребление небольшое, то переплата будет солидной. Конечно, в итоге будет произведен перерасчет, но согласитесь, платить, например, по 300 рублей вместо привычных 80−100 рублей не очень приятно. Единственный выход из ситуации — проводить общее собрание жильцов, принимать решение об оплате ОДН в полном объеме. Тогда все будет “по счетчику” и ежемесячно» — говорит директор по операционной деятельности и работе с розничными клиентами ПАО «Пермэнергосбыт» Павел Пилипенко.