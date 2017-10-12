Гуцериев отдаст часть белорусского «Славкалия» родственникам
Когда произойдет раздел, пока неизвестно. В любом случае, Гуцериев намерен оставить за собой контрольный пакет.
Когда произойдет раздел, пока неизвестно. В любом случае, Гуцериев намерен оставить за собой контрольный пакет.
В семье Гуцериевых более 30 детей и племянников. За последний год двое из них — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов — стали акционерами группы «Сафмар».
Белорусской компанией «Славкалий» Михаил Гуцериев сейчас занимается один, посвящая новому бизнесу «шесть выходных дней в месяц», сообщил бизнесмен Forbes.
Но, заявил он Forbes, как и у других семейных проектов, «Славкалием» кроме него будут владеть еще несколько родственников. «Когда произойдет раздел, не имеет значения, — говорит он. — Как ситуация будет складываться. В любом случае, контрольный пакет будет у меня, а у остальных будут равные доли».
По условиям подписанного в 2011 году инвестиционного соглашения между правительством Беларуси и компанией Гуцериева, его Нежинский
«Славкалий» станет вторым после «Белорускалия» производителем удобрений в стране.