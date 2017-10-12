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13:41 (мск), источник: Ежедневник.by

Гуцериев отдаст часть белорусского «Славкалия» родственникам

Когда произойдет раздел, пока неизвестно. В любом случае, Гуцериев намерен оставить за собой контрольный пакет.

Источник: Ежедневник.by

В семье Гуцериевых более 30 детей и племянников. За последний год двое из них — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов — стали акционерами группы «Сафмар».

Белорусской компанией «Славкалий» Михаил Гуцериев сейчас занимается один, посвящая новому бизнесу «шесть выходных дней в месяц», сообщил бизнесмен Forbes.

Но, заявил он Forbes, как и у других семейных проектов, «Славкалием» кроме него будут владеть еще несколько родственников. «Когда произойдет раздел, не имеет значения, — говорит он. — Как ситуация будет складываться. В любом случае, контрольный пакет будет у меня, а у остальных будут равные доли».

По условиям подписанного в 2011 году инвестиционного соглашения между правительством Беларуси и компанией Гуцериева, его Нежинский горно-обогатительный комплекс будет разрабатывать восточный участок Старобинского калийного месторождения, разведанные запасы которого составляют 3 млрд тонн калия. Будущая мощность предприятия — 2 млн тонн хлорида калия в год. Объем инвестиций — 2 млрд долларов.

«Славкалий» станет вторым после «Белорускалия» производителем удобрений в стране.

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