Гуцериев отдаст часть белорусского «Славкалия» родственникам

В семье Гуцериевых более 30 детей и племянников. За последний год двое из них — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов — стали акционерами группы «Сафмар».

Но, заявил он Forbes, как и у других семейных проектов, «Славкалием» кроме него будут владеть еще несколько родственников. «Когда произойдет раздел, не имеет значения, — говорит он. — Как ситуация будет складываться. В любом случае, контрольный пакет будет у меня, а у остальных будут равные доли».