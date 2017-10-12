Средний чек россиян за один поход в магазин составил 524 рубля

Источник: РИА "Новости"

«Однако относительно сентября прошлого года средний чек ушел в минус, снизившись на 0,8%», — говорится в материалах исследования.

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Наибольший рост чека — на 8,9% за месяц — зафиксирован «Ромиром» в Уральском федеральном округе, там средний чек составил 467 руб. Наименьший рост — на 0,6% — отмечается в Северо-западном федеральном округе, где средний чек по итогам сентября достиг 636 руб.

Средний чек жителя Центрального округа составил 614 руб. (плюс 2,7% по сравнению с августом), Приволжского — 459 руб. (плюс 3,8%), Южного — 451 руб. (плюс 2%), Сибирского — 425 руб. (плюс 4,2%), Дальневосточного — 487 руб. (плюс 4,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний чек в сентябре оказался меньше, чем в августе — 684 руб. (минус 0,9%) и 677 руб. (минус 0,3%) соответственно.