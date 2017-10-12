В Омске продолжается демонтаж незаконно установленных гаражей

Вскрыть дверь, убедиться, что внутри нет ценного имущества, составить акт — таков алгоритм работы по выносу установленных без разрешения гаражей. Найти владельцев бывает крайне сложно, процедура это длительная, иногда приходится даже привлекать полицию.



Демонтаж одного гаража обходится городской казне в сумму от 20 до 40 тысяч рублей, металлические вывозить дешевле, чем железобетонные. Сознательные владельцы не ждут, когда за их имуществом приедут, а потихоньку самостоятельно пытаются его эвакуировать.



В начале работы на этом месте — законно и незаконно — находилось около 300 гаражей. На сегодня их осталось 54, в ближайшие полгода планируется убрать все, после чего здесь, на улице Рабиновича, будет строиться дорожная развязка с разворотной площадкой для пассажирского транспорта.



После демонтажа металлических боксов на их месте сразу же образуется стихийная свалка. Кроме мусора, оставшегося от гаражей, омичи несут сюда и бытовые отходы. Представители районной власти говорят, что сейчас убирать его бессмысленно, он накопится снова, площадка будет расчищена полностью, когда все гаражи будут убраны.



После демонтажа установленный без разрешения гаражный бокс вывозится на штрафную стоянку, где находится в течение месяца. Если за это время собственник не объявится, не выкупит свое имущество, и не вернет затраты на демонтаж и очистку территории, то гараж будет продан, а средства направлены в качестве компенсации в городской бюджет.