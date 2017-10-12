Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Газовую трубу из Крыма отрезают, а уголь из США не горит" - СМИ
Секс сокращает жизнь
Что изображено на новых рублевых купюрах (фото)
Порошенко ответил на критику закона об образовании на 4-х языках
Реакция Пентагона на слова РФ о срыве «мира» в Сирии из-за США
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Соцсети ответили на заявления Литвы к “Газпрому”: Покупайте у США
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14:41 (мск), источник: UzReport.news

МВФ: Уязвимости финансовой системы ставят под угрозу рост глобальной экономики

Глобальная финансовая стабильность продолжает укрепляться, но растущие уязвимости финансовой системы поставят под угрозу рост глобальной экономики.

Источник: UzReport.news

Об этом говорится в Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) в среду в штаб-квартире организации.

Как отметил финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан, глобальная финансовая стабильность продолжает улучшаться по мере расширения экономического возрождения и оживления мирового рынка. Тем не менее, уязвимости финансовой системы все накапливаются под прикрытии кажущейся спокойной ситуации в этой сфере. Центральные банки различных стран должны обеспечить бесперебойную оптимизацию денежно-кредитной политики.

Согласно докладу, продолжительное увеличение задолженностей ведущих мировых экономик также угрожает экономическому росту.

МВФ рекомендует проводить рациональную денежно-кредитную политику для развития экономики, вместе с тем принимать меры для предотвращения финансовых рисков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Число погибших узбекистанцев в ДТП под Владимиром достигло 16
Компания International Media Service начинает свою деятельность в Узбеки...
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь