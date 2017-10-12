МВФ: Уязвимости финансовой системы ставят под угрозу рост глобальной экономики

Об этом говорится в Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) в среду в штаб-квартире организации.

Как отметил финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан, глобальная финансовая стабильность продолжает улучшаться по мере расширения экономического возрождения и оживления мирового рынка. Тем не менее, уязвимости финансовой системы все накапливаются под прикрытии кажущейся спокойной ситуации в этой сфере. Центральные банки различных стран должны обеспечить бесперебойную оптимизацию денежно-кредитной политики.