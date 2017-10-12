МВФ: Уязвимости финансовой системы ставят под угрозу рост глобальной экономики
Глобальная финансовая стабильность продолжает укрепляться, но растущие уязвимости финансовой системы поставят под угрозу рост глобальной экономики.
Глобальная финансовая стабильность продолжает укрепляться, но растущие уязвимости финансовой системы поставят под угрозу рост глобальной экономики.
Об этом говорится в Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) в среду в
Как отметил финансовый советник и директор Департамента
Согласно докладу, продолжительное увеличение задолженностей ведущих мировых экономик также угрожает экономическому росту.
МВФ рекомендует проводить рациональную