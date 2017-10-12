Образовательный центр «Золотое сечение» договорился о сотрудничестве с вузами Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Образовательный центр для одаренных детей «Золотое сечение», созданный в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса», договорился о сотрудничестве с тремя вузами региона, а также с особой экономической зоной «Титановая долина». Об этом сообщила в четверг ТАСС директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Елена Короткова.

«Мы сегодня подписали соглашения о сотрудничестве и создании новых направлении обучения с руководителями “Титановой долины”, Уральского государственного горного университета (УГГУ), Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Соглашения подписаны на пять лет», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, с «Титановой долиной» предполагается работа по подготовке будущих кадров. «Они предлагают нам работать с детьми по части управления территориями, диагностики одаренных детей, подготовке сотрудников. Также будем сотрудничать по части обработки и производства титановых изделий. Руководство даже готово предоставить производственные помещения», — отметила Короткова.

Она добавила, что в рамках сотрудничества с УГМУ в августе 2018 года планируется провести смену по биомедицине. «С УрГПУ у нас есть договоренность по работе в плане создания команд тьюторов (наставников — прим. ТАСС), а также апробации новых педагогических технологии с одаренными детьми. Горный университет будет обеспечивать научно-технологической информацией, давать спикеров, помогать в реализации образовательных программ, которые поставят корпорации в научно-технологическом направлении», — сказала она.

О центре

Соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели «Сириуса» было подписано в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». В образовательном центре дети будут заниматься научными исследованиями, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

На международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах — реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с «Сириусом».