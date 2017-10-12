В Мемориальном парке у Мамаева кургана начались работы по устройству фонтана

На этой неделе рабочие начали рыть котлован под чашу фонтана. На следующей — займутся подготовкой котлована под техническое помещение, в котором разместится насосное оборудование и управление фонтаном.

— Предполагается, что у фонтана будет порядка 50 струй и четыре контура, один из которых будет оборудован туманными насадками, которые рассеивают воду, тем самым создавая туманное облако, — говорит начальник участка компании-подрядчика Сергей Гаранин. — Подсвечивать фонтан будут около 70 фонарей. Фонтан будет музыкальным, там подразумевается стереосистема из 12 колонок, расположенных по периметру фонтана. Репертуар фонтана пока прорабатывается с заказчиком.

Важно то, что фонтан выполнен в одной плоскости с пешеходными дорожками для увеличения пропускной способности парка. Планируется, что через эту часть парка будут идти большие потоки людей со станции РЖД к стадиону «Волгоград Арена» и в обратном направлении.

В настоящее время на площадке Мемориального парка параллельно выполняется несколько видов работ — укладка тротуарной плитки и газона — более 700 кв. метров, оборудование велодорожек.

— Сейчас на территории парка подготовлена зона под заливку основания для бронепоезда, который будет установлен здесь в следующем году, — рассказал заместитель директора МБУ «Северное» Илья Бодров. — Также прокладывается система электроснабжения и полива. В парке появятся скамейки, парковые диваны, урны, выполненые из натурального гранита. Сейчас согласовывается с проектировщиками устройство амфитеатра на границе 2 и 3 этапа реконструкции парковой зоны на естественный возвышенности, которая здесь сложилась.

Особое внимание в ходе реконструкции парка уделяется вопросу озеленения. Весной в Мемориальном парке высадили свыше 300 деревьев, в том числе крупномерные деревья высотой от 3, 5 метров. При посадке крупномеров применялись специальные агротехнологии с использованием дренажной системы и стимулирующих удобрений. Помимо этого, все деревья прошли дополнительную обработку от солнечных ожогов и вредителей специальными средствами. Для того чтобы растения прижились, на территорию парка был завезен плодородный грунт. Все высаженные деревья успешно пережили адаптационный период.

В сентябре территорию Мемориального парка дополнили еще 30 саженцев липы, клена и ясеня, высаженные членами областной Нотариальной палаты. Должный уход существующим деревьям и молодым саженцам обеспечивает автоматическая система полива. В ходе благоустройства второй очереди парка на территории планируется высадить 1700 молодых деревьев — катальп, берез, каштанов и хвойников.

— Как только позволят климатические условия, приступим к высадке деревьев, — говорит Илья Бодров. — Мы дожидаемся пока в питомниках деревья сбросят листву, чтобы наш посадочный материал имел максимальную степень приживаемости.