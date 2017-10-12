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14:45 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова опустилась в рейтинге экономической свободы

По последним данным, Молдова спустилась на шесть позиций в рейтинге экономической свободы. Теперь она расположилась на 102-ом месте в мире, что является самой низкой позицией за последние 10 лет.

Источник: Actualitati.md

Данные стали известны в ходе ежегодного исследования Канадского института Фрейзера «Экономическая свобода в мире — 2017» (Economic Freedom of the World-2017). Индекс экономической свободы Молдовы, рассчитанный на основе данных за 2015 г., составляет 6,56 балла по десятибалльной системе.

Отмечается, что самые лучшие позиции Молдова заняла по следующим показателям: уровень регулирования кредитного рынка — 40-е место (9,4 балла), доступ к международной торговле — 68-е место (7,4 балла), размер правительства — 76-е место (6,5 балла), регулирование в целом — 89-е место (6,9 балла). ВСамые низкие места Молдова заняла по следующим показателя м: устойчивость валюты — 110-е место (7,8 балла), регулирование бизнеса — 110-е место (5,9 балла), уровень развития правовой системы и соблюдение прав собственности — 114-е место (4,2 балла), регулирование рынка труда — 126- место (5,2 балла).

Рейтинг возглавляют Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия и Швейцария. В первую десятку впервые вошла и Грузия.

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