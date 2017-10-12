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14:29 (мск), источник: "Российская газета"

В индийском аэропорту установили сибирскую технику для досмотра

Индийский аэропорт приобрел новосибирскую установку для досмотра пассажиров.

Разработанный новосибирскими учеными рентгенографический сканер для досмотра людей установили в аэропорту Дели — крупнейшем в Индии, пассажиропоток в котором превышает сорок миллионов человек в год. Предполагается, что техника из Сибири сократит время досмотра. А пользоваться сложным оборудованием, которое «видит» людей насквозь, индийских коллег научат специалисты новосибирского аэропорта Толмачево.

В командировку в Дели отправились сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Толмачево. «Наши специалисты поделятся с коллегами из международного аэропорта имени Индиры Ганди опытом работы со сканерами Express Inspection (Сибскан) и совместно с техническими работниками завода-изготовителя окажут методическую и практическую помощь в применении современного оборудования», — пояснил генеральный директор международного аэропорта Евгений Янкилевич.

По предварительным данным, в аэропорту Дели пока в качестве эксперимента планируется установить одну систему для предполетного досмотра, разработанную учеными из Сибири. А в Толмачево такое оборудование эксплуатируют уже несколько лет. Здесь установлено четыре системы. Пользоваться ею необязательно, но, по оценкам сотрудников САБ Толмачево, примерно треть пассажиров, вылетающих из Новосибирска, выбирают именно такой способ досмотра — с помощью цифровых сканеров эта процедура становится более комфортной, и, как говорят «авторы» сканера, не унизительной. Человеку нет необходимости снимать одежду и обувь, а также вынимать из карманов металлические предметы и мобильные телефоны. В то же время качество контроля значительно повышается. Сегодня это единственная система контроля, позволяющая «разглядеть», что находится, к примеру, в желудке у человека — и если бы сканировали всех подряд, мимо аппарата не прошел бы ни один наркокурьер-глотатель.

Как рассказали корреспонденту «РГ» ученые-разработчики, система контроля была создана на основе малодозной цифровой рентгенографической установки для широкого круга медицинских обследований. У аппарата для массового досмотра высокие контрастная чувствительность и пространственное разрешение, и благодаря этому он обнаруживает любые подозрительные металлические предметы (например, пистолеты и ножи) и малоконтрастные объекты (пластиковые ножи, взрывчатку, наркотики).

При этом доза облучения за один досмотр составляет 1 мкЗв, что эквивалентно дозе от природного радиационного фона, получаемой пассажиром самолета за десять минут полета на высоте десять тысяч метров. Это значит, что человек может сколько угодно проходить через систему сканирования без вреда для здоровья.

А еще, что немаловажно, благодаря программному обеспечению, быстро анализирующему снимок, установка имеет высокую пропускную способность — два человека в минуту.

Новосибирская установка успешно действует в аэропортах Домодедово, Пулково, Толмачево и города Ханты-Мансийска. Лицензии на производство системы приобретены компаниями Японии, Южной Кореи, Китая.

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