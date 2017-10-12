В Ташкенте проходит выставка продукции Таджикистана

Источник: Kommersant.uz

Прошедшие в апреле текущего года в Душанбе Национальная выставка продукции промышленных предприятий Узбекистана и бизнес-форум деловых кругов двух стран открыли новую страницу в развитии торгово-экономических связей. По итогам этих мероприятий предприниматели подписали взаимовыгодные соглашения. В ходе визита делегации Узбекистана в Таджикистан в июне в Душанбе был открыт Торговый дом Узбекистана.

В рамках выставки прошел бизнес-форум деловых кругов двух стран. В нем приняли участие представители министерств, компаний и фирм. На форуме прошли презентации потенциала ведущих отраслей экономик двух стран.

В рамках мероприятия достигнуты перспективные соглашения по развитию сотрудничества в сферах химической промышленности, транспортных коммуникаций, легкой промышленности, сельского хозяйства, туризма и промышленного производства.

Кроме того, по итогам бизнес-форума Торгово-промышленные палаты Таджикистана и Узбекистана подписано Соглашение о создании делового совета «Таджикистан — Узбекистан».