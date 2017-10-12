В Ташкенте проходит выставка продукции Таджикистана
В Ташкенте проходит
В Ташкенте проходит
Прошедшие в апреле текущего года в Душанбе Национальная выставка продукции промышленных предприятий Узбекистана и
В рамках выставки прошел
В рамках мероприятия достигнуты перспективные соглашения по развитию сотрудничества в сферах химической промышленности, транспортных коммуникаций, легкой промышленности, сельского хозяйства, туризма и промышленного производства.
Кроме того, по итогам
В целом, по итогам форума подписано свыше 20 контрактов на общую сумму более $20 млн и 6 меморандумов о сотрудничестве между предприятиями Таджикистана и Узбекистана.