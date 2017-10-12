Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков

«Задача этой компании — сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства», — сказал он.

По словам господина Медведева, «этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился». Премьер также отметил, что на рынке долевого строительства «действительно нужно наводить порядок». «Несмотря на ранее принятые законы, далеко не все они действую так, как следовало бы. Понятие “обманутый дольщик” должно остаться в прошлом», — добавил глава правительства.

Дмитрий Медведев рассказал, что уже сформирован наблюдательный совет фонда, в него вошли представители правительства, Совета федерации, Государственной думы. «Председателем наблюдательного совета будет руководитель аппарата правительства Сергей Эдуардович Приходько», — заявил премьер.

Также сегодня подписано постановление, утверждающее требования к банкам, в которых учитываются средства компенсационного фонда. Согласно документу, кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем ЦБ, либо иметь одновременно кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства АКРА и не ниже уровня «ruА-» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».