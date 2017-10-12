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14:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Холманских и Пономарев обсудили борьбу с «борзотой» на уральских предприятиях

В четверг, 12 октября, полномочный представитель президента России Игорь Холманских провел рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым.

Об этом Накануне.RU сообщили в аппарате полпредства.

В ходе встречи обсуждались вопросы защиты и восстановления нарушенных трудовых прав работников предприятий Уральского федерального округа в связи с невыплатами им заработной платы. Было отмечено, что совместный контроль за погашением предприятиями задолженности по зарплате перед работниками будет продолжен.

Напомним, самым громким за последнее время случаем невыплаты зарплаты на Урале стала ситуация на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Недавно было предъявлено окончательное обвинение его учредителю Денису Кокорину: по версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия «хамством» и «борзотой».

Сейчас уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. «Борзому» директору грозит до 10 лет лишения свободы.

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