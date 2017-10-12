Холманских и Пономарев обсудили борьбу с «борзотой» на уральских предприятиях

Об этом Накануне.RU сообщили в аппарате полпредства.

В ходе встречи обсуждались вопросы защиты и восстановления нарушенных трудовых прав работников предприятий Уральского федерального округа в связи с невыплатами им заработной платы. Было отмечено, что совместный контроль за погашением предприятиями задолженности по зарплате перед работниками будет продолжен.

Напомним, самым громким за последнее время случаем невыплаты зарплаты на Урале стала ситуация на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Недавно было предъявлено окончательное обвинение его учредителю Денису Кокорину: по версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия «хамством» и «борзотой».