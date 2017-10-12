Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Газовую трубу из Крыма отрезают, а уголь из США не горит" - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В октябре изменятся правила остановки машин сотрудниками ГИБДД
Порошенко ответил на критику нового закона об образовании
В самолете, летевшем из Москвы, дебошир ударил стюардессу в лицо
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Соцсети ответили на заявления Литвы к “Газпрому”: Покупайте у США
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14:47 (мск), источник: РИА Новости

Глава Кубани предложил немецким инвесторам открыть в регионе торговый дом

КРАСНОДАР, 12 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил на встрече с представителями деловых кругов Германии создать на Кубани Немецкий торговый дом, сообщает краевая администрация.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что предложение прозвучало во время встречи главы региона с представителями деловых кругов Германии в Сочи. По данным краевых властей, Германия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в экономику Кубани. Отмечается, что за последние три года взаимный товарооборот составил около 600 миллионов долларов, из них более 90% — импорт товаров из Германии.

«В крае работают около 30 предприятий с немецким капиталом, но мы заинтересованы не только покупать товары из Германии, но и производить их в нашем регионе. Среди перспективных направлений — развитие машиностроения, дорожно-строительной техники, фармацевтической промышленности, медицинского оборудования», — приводятся в сообщении слова губернатора. Отмечается, что Кондратьев предложил участникам встречи организовать в крае Немецкий торговый дом.

«Это будет способствовать лучшему продвижению немецких компаний на кубанском рынке»

Председатель Совета директоров Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхель, принимавший участие во встрече, заявил, что за два года немецкие предприятия сделали значительные инвестиции в кубанскую экономку и в дальнейшем намерены идти по этому пути.

На Кубани реализуется ряд крупных проектов немецких компаний. Как отмечают краевые власти, концерн «Клаас» и «Кнауф» локализовали в крае свое производство и получают стратегические преимущества на рынке России и стран СНГ. Также регион готов предложить немецким компаниям пять крупных производственных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, в том числе в промпарках, а в ближайших планах развитие производственного кластера на базе завода «Клаас».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Глава Кубани предложил немецким инвесторам открыть в регионе торговый дом
Узбекистан и Молдавия подали заявки на председательство в СНГ в 2020 году
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь