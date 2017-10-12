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15:39 (мск), источник: Sputnik

Госкомконкуренции восстановит 34 заброшенных предприятия в Чирчике

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции восстановит 34 заброшенных объекта в Чирчике, сообщает пресс-служба госструктуры.

Источник: Sputnik

Среди бездействующих предприятий такие крупные производственные комплексы, как бывший завод «Обувная фабрика» и «Птицефабрика».

В настоящее время специальная Межведомственная комиссия разработала инвестиционные проекты по восстановлению деятельности 34 объектов.

Межведомственная комиссия, которая создана по поручению главы Узбекистана, занимается обеспечением эффективной работы ранее приватизированных предприятий, объектов и восстановлением их полной производственной мощности. Также МВК уполномочена оказывать предпринимателям практическую помощь в ходе реализации ими инвестиционных проектов.

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