Союз частных перевозчиков создан в Нижегородской области для создания единой диспетчерской службы

Источник: РИА "Новости"

В состав союза уже вошли: частные перевозчики Дмитрий Каргин (ИП Каргин), Эдуард Степанов (Лидер-Транс), Елена Климанова и Алексей Яшин (Автопарк НН), Григорий Саакян (ООО Футбол), Дмитрий Панкратов (Мещеряков и К) и Максим Долгов (Автолигатранс НН).

По словам Михаила Романычева, в ближайшее время союз планирует подписать соглашение с администрацией Нижнего Новгорода. В рамках работы общественной организации планируется проводить работу по внедрению на частных «маршрутках» системы АСКОП; по подготовке профессиональных кадров — водителей; разработать единый подход к размещению рекламных конструкций внутри и снаружи транспорта. Также в планах союза — создание единой диспетчеризации.

Говоря о перспективе подключения частных маршрутов к АСКОПу, Михаил Романычев отметил, что уже в текущем году планируется реализовать пилотные проекты у разных перевозчиков. Например, ИП Каргин введёт использование повременного билета на 60 и 90 минут.

Ранее сообщалось, что АСКОП в маршрутках Нижнего Новгорода не введут минимум до конца 2017 года.