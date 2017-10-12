Союз частных перевозчиков создан в Нижегородской области для создания единой диспетчерской службы
Как сообщил председатель общественной организации «Союз перевозчиков Нижегородской области» Михаил Романычев на
Как сообщил председатель общественной организации «Союз перевозчиков Нижегородской области» Михаил Романычев на
В состав союза уже вошли: частные перевозчики Дмитрий Каргин (ИП Каргин), Эдуард Степанов (Лидер-Транс), Елена Климанова и Алексей Яшин (Автопарк НН), Григорий Саакян (ООО Футбол), Дмитрий Панкратов (Мещеряков и К) и Максим Долгов (Автолигатранс НН).
По словам Михаила Романычева, в ближайшее время союз планирует подписать соглашение с администрацией Нижнего Новгорода. В рамках работы общественной организации планируется проводить работу по внедрению на частных «маршрутках» системы АСКОП; по подготовке профессиональных кадров — водителей; разработать единый подход к размещению рекламных конструкций внутри и снаружи транспорта. Также в планах союза — создание единой диспетчеризации.
Говоря о перспективе подключения частных маршрутов к АСКОПу, Михаил Романычев отметил, что уже в текущем году планируется реализовать пилотные проекты у разных перевозчиков. Например, ИП Каргин введёт использование повременного билета на 60 и 90 минут.
Ранее сообщалось, что АСКОП в маршрутках Нижнего Новгорода не введут минимум до конца 2017 года.
При этом отмечается, что частные перевозчики готовы установить необходимое оборудование для подключения к единой системе в любой момент, как только администрацией будут установлены технические требования. В частности, это касается новых маршрутов, ведь согласие на участие в конкурсе является одновременным согласием с выполнением данных требований.