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16:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Союз частных перевозчиков создан в Нижегородской области для создания единой диспетчерской службы

Как сообщил председатель общественной организации «Союз перевозчиков Нижегородской области» Михаил Романычев на пресс-конференции 12 октября, целью создания организации стало повышение качества обслуживания нижегородцев.

Источник: РИА "Новости"

В состав союза уже вошли: частные перевозчики Дмитрий Каргин (ИП Каргин), Эдуард Степанов (Лидер-Транс), Елена Климанова и Алексей Яшин (Автопарк НН), Григорий Саакян (ООО Футбол), Дмитрий Панкратов (Мещеряков и К) и Максим Долгов (Автолигатранс НН).

По словам Михаила Романычева, в ближайшее время союз планирует подписать соглашение с администрацией Нижнего Новгорода. В рамках работы общественной организации планируется проводить работу по внедрению на частных «маршрутках» системы АСКОП; по подготовке профессиональных кадров — водителей; разработать единый подход к размещению рекламных конструкций внутри и снаружи транспорта. Также в планах союза — создание единой диспетчеризации.

Говоря о перспективе подключения частных маршрутов к АСКОПу, Михаил Романычев отметил, что уже в текущем году планируется реализовать пилотные проекты у разных перевозчиков. Например, ИП Каргин введёт использование повременного билета на 60 и 90 минут.

Ранее сообщалось, что АСКОП в маршрутках Нижнего Новгорода не введут минимум до конца 2017 года.

При этом отмечается, что частные перевозчики готовы установить необходимое оборудование для подключения к единой системе в любой момент, как только администрацией будут установлены технические требования. В частности, это касается новых маршрутов, ведь согласие на участие в конкурсе является одновременным согласием с выполнением данных требований.

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