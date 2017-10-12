В МВФ отметили ускорение темпов роста экономики Молдовы

Ожидается, что молдавская и румынская экономики вырастут на четыре и пять с половиной процентов соответственно.
Между тем Украина не преодолеет уровень в два процента, Россия — в 1,8, Беларусь — в 0,7%.
В Болгарии рост экономики составит 3,6%, в Венгрии — чуть более трех.
Для стран Еврозоны, которые являются основными экономическими партнерами Молдовы, МВФ прогнозирует рост ВВП в два с небольшим процента.
Улучшение экономических показателей Евросоюза положительно отразятся на отечественной экономике, которая сохранит темпы роста и в ближайшие годы.