Новый рейс свяжет аэропорты Краснодара и Санкт-Петербурга

Кроме этого планируется открытие еще пять направлений: Симферополь, Самара, Казань, Омск и Уфа, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма.

«Развитие маршрутной сети региона в обход московского узла позволяет не только сформировать удобную для туристов логистику, но и значительно снизить стоимость перелета, а, следовательно, и турпродукта. Это, в конечном итоге, позволит привлечь на курорты края дополнительное число туристов, повысить конкурентоспособность курортных территорий региона на внутреннем и внешнем рынках», — сказал Константиниди.