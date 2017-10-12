На благоустройство южноуральских дворов выделят 25 млрд рублей

Источник: Reuters

В Госдуме прошли парламентские слушания по реализации проекта «Городская среда». В них участвовал депутат от Челябинской области Владимир Бурматов. Планируется, сумма, которую потратят на реконструкцию дворов, парков и общественных пространств в следующем году, сопоставима с финансированием этого года.

«Челябинская область показала этим летом очень хорошие, на мой взгляд, результаты. Обустроено более 100 крупных дворов, в которые вложили серьезные деньги. Появились зоны отдыха, наконец заасфальтированные проезды. В основе этих изменений лежали именно пожелания граждан — сами жильцы определяли приоритеты», — отмечает Владимир Бурматов, депутат Госдумы.