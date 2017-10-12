В Башкортостане из оборота изъято 75 тысяч литров нелегального алкоголя

— За восемь месяцев сотрудниками органов внутренних дел республики выявлено более 3 тысяч правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закрыто три подпольных цеха в Уфе, Благовещенске, Салавате. Из незаконного оборота изъято 75 тысяч литров нелегальной продукции, — сообщил Рустэм Хамитов. — Проверки выявляют многочисленные нарушения законодательства в этой сфере — в части рекламы этой продукции, продажи алкоголя без лицензий, сопроводительных документов, сертификатов соответствия, маркировки и т. д.
Вместе с тем руководитель республики отметил, что доля потребления легального алкоголя растёт. Если несколько лет назад она была менее 50 процентов, то сегодня стабильно увеличивается.
— В январе-июне реализовано более 2 млн декалитров алкогольной продукции всех видов. Это почти на семь процентов больше первого полугодия 2016 года. По крепким алкогольным напиткам, по водке рост на 5,3 процента. Соответственно на столько же снижение оборота в теневом секторе, — отметил Рустэм Хамитов. — Объём продаж легальной алкогольной продукции вырос в 47 муниципальных районах и городских округах. При этом в 26 из них темпы роста розничных продаж выше, чем в среднем по республике.