В Башкортостане из оборота изъято 75 тысяч литров нелегального алкоголя

— За восемь месяцев сотрудниками органов внутренних дел республики выявлено более 3 тысяч правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закрыто три подпольных цеха в Уфе, Благовещенске, Салавате. Из незаконного оборота изъято 75 тысяч литров нелегальной продукции, — сообщил Рустэм Хамитов. — Проверки выявляют многочисленные нарушения законодательства в этой сфере — в части рекламы этой продукции, продажи алкоголя без лицензий, сопроводительных документов, сертификатов соответствия, маркировки и т. д.

Вместе с тем руководитель республики отметил, что доля потребления легального алкоголя растёт. Если несколько лет назад она была менее 50 процентов, то сегодня стабильно увеличивается.