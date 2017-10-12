Правительство Севастополя подтвердило: отопительный сезон стартует 16 октября
Правительство Севастополя постановило начать отопительный сезон 16 октября. Соответствующий документ утвержден сегодня на заседании правительства.
Правительство Севастополя постановило начать отопительный сезон 16 октября. Соответствующий документ утвержден сегодня на заседании правительства.
На этой неделе в воскресенье прогнозируется понижение температуры воздуха днем до 9 — 10 градусов тепла. В связи с этим мы предлагаем с 16 октября начать отопительный сезон, — сказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.