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16:14 (мск), источник: КрымPress

Правительство Севастополя подтвердило: отопительный сезон стартует 16 октября

Правительство Севастополя постановило начать отопительный сезон 16 октября. Соответствующий документ утвержден сегодня на заседании правительства.

На этой неделе в воскресенье прогнозируется понижение температуры воздуха днем до 9 — 10 градусов тепла. В связи с этим мы предлагаем с 16 октября начать отопительный сезон, — сказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Пресс-служба правительства города уточняет: городские организации готовы к отопительному сезону на 98%. В ряд объектов социальной сферы уже подается тепло.

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