Правительство Севастополя подтвердило: отопительный сезон стартует 16 октября

На этой неделе в воскресенье прогнозируется понижение температуры воздуха днем до 9 — 10 градусов тепла. В связи с этим мы предлагаем с 16 октября начать отопительный сезон, — сказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Пресс-служба правительства города уточняет: городские организации готовы к отопительному сезону на 98%. В ряд объектов социальной сферы уже подается тепло.