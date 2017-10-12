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20:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Средний чек за один поход в магазин в Петербурге составил 677 рублей

Жители Северной столицы стали тратить меньше по сравнению с прошлым годом.

Средний чек петербуржца при походе в магазин составляет 677 рублей. Такие данные в результате проведенного исследования получил холдинг «Ромир».

В сентябре несколько тысяч участников исследования регулярно сканировали штрих-коды всех купленных в магазинах товаров. Эти сведения в режиме «онлайн» поступали в специальную базу данных, что и позволило объективно подвести итог.

Согласно данным исследования, средний чек в Петербурге уменьшился на 2 рубля по сравнению с августом и на 41 рубль по сравнению с прошлым годом: в сентябре 2016-го поход в магазин обходился жителям Северной столицы в 718 рублей.

Петербург недалеко ушел от Москвы: в столице средний чек составил 684 рублей. Средний чек по стране — 524 рубля.

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