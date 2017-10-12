Средний чек за один поход в магазин в Петербурге составил 677 рублей

Средний чек петербуржца при походе в магазин составляет 677 рублей. Такие данные в результате проведенного исследования получил холдинг « Ромир ».

В сентябре несколько тысяч участников исследования регулярно сканировали штрих-коды всех купленных в магазинах товаров. Эти сведения в режиме «онлайн» поступали в специальную базу данных, что и позволило объективно подвести итог.