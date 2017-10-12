Средний чек за один поход в магазин в Петербурге составил 677 рублей
Жители Северной столицы стали тратить меньше по сравнению с прошлым годом.
Жители Северной столицы стали тратить меньше по сравнению с прошлым годом.
Средний чек петербуржца при походе в магазин составляет 677 рублей. Такие данные в результате проведенного исследования получил холдинг «Ромир».
В сентябре несколько тысяч участников исследования регулярно сканировали
Петербург недалеко ушел от Москвы: в столице средний чек составил 684 рублей. Средний чек по стране — 524 рубля.